PATTAYA: Ein von Interpol per Haftbefehl gesuchter Russe wurde am Dienstag von der Polizei verhaftet.

Die russische Botschaft hatte die Polizei in Chonburi um Amtshilfe gebeten. Der Mann wird in seinem Heimatland wegen Drogenstraftaten gesucht. Die Beamten ermittelten den Wohnort des Russen, der in Pattaya mit einem Business-Visum lebte. Jetzt wird er den Behörden in Russland übergeben.