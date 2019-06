Von: Redaktion DER FARANG | 16.06.19

SONGKHLA: Sicherheitskräfte haben einen mutmaßlichen militanten Separatisten, der mit vier Haftbefehlen gesucht wurde, im Bezirk Thepa der südlichen Provinz Songkhla festgenommen.

Der 35-Jährige soll an dem Autobombenangriff auf das Einkaufszentrum Big C in der Provinz Pattani am 9. Mai 2017 beteiligt gewesen sein. Weiter wird ihm die Ermordung des stellvertretenden Distriktchefs Somsak Rakchart im Bezirk Thepa am 9. Januar 2005 zur Last gelegt. Zwei weitere an dem Autobombenanschlag von Big C beteiligte Aufständische wurden vom Provinzgericht Pattani bereits zu lebenslanger Haft verurteilt.