Der gefasste Deutsche wird der Presse vorgeführt. Foto: The Nation

BANGKOK: Ein von Interpol und der deutschen Justiz per Haftbefehl gesuchter Deutscher wurde jetzt in der thailändischen Hauptstadt verhaftet.

Gemäß dem Leiter der Immigration, Generalmajor Surachate Hakparn, nahmen Polizisten den 26-Jährigen auf der Skytrain-Station Phra Khanong fest. Er hatte sein Visum um 257 Tage überzogen. Der Mann war aus Deutschland geflohen und hatte am 16. Januar dieses Jahres am Flughafen Suvarnabhumi thailändischen Boden betreten. Gegen den Deutschen liegen mehrere Anklagen vor: Er soll Drogen im Wert von umgerechnet 175 Millionen Baht über das sogenannte Dark-Web-Netzwerk verkauft und im November 2017 an Diebstählen von Laptops und Handys beteiligt gewesen sein.