Gesuchte russische Geschäftsfrau verhaftet

Auf einer Pressekonferenz informierten Beamte der Chonburi Immigration Pattaya über die Verhaftung einer seit über drei Jahren gesuchten russischen Geschäftsfrau. Foto: The Thaiger / Bangkokbiznews

PATTAYA: Beamte der Chonburi Immigration haben in Pattaya eine russische Geschäftsfrau verhaftet, der vorgeworfen wird, eine thailändische „Strohgesellschaft“ dazu genutzt zu haben, um in der Touristenmetropole ein Maklerbüro zu betreiben.

Gegen die Ausländerin wurde bereits am 29. Juni 2016 ein Haftbefehl vom Strafgericht Pattaya erlassen, ihr gelang es jedoch drei Jahre lang unterzutauchen und ihr Geschäft unbehelligt weiterzuführen. Ihr wird vorgeworfen, ihr Maklerbüro als thailändisches Unternehmen getarnt zu haben und eine berufliche Tätigkeit ausgeführt zu haben, die ausschließlich thailändischen Staatsbürgern offensteht. Sie zahlte keine Steuern und transferierte stattdessen ihre Einnahmen in ihr Heimatland, was sich laut Gericht „negativ auf die thailändische Wirtschaft“ ausgewirkt habe. Um einer Festnahme durch die Strafverfolgungsbehörden zu entgehen, verließ sie unentdeckt das Königreich und kehrte mit einem neuen Namen und Reisepass nach Thailand zurück. Zum Verhängnis wurde ihr jedoch die moderne Technik: Das biometrische Iris-Scan-System der Behörde identifizierte sie als die gesuchte Straftäterin, worauf hin die Handschellen klickten.