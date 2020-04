Gestrandetes russisches Paar lebt in einer Höhle

Written by: Redaktion DER FARANG | 20/04/2020

Gestrandetes russisches Ehepaar hat in einer Höhle in Krabi gewohnt. Foto: Sanook

KRABI: Ein wegen der Covid-19-Beschränkungen in Thailand gestrandetes russisches Paar hat in der Tonsai-Bucht Unterschlupf in einer Höhle gefunden.

Beamte der Touristenpolizei nahmen das Paar mit nach Ao Nang. Dort berichteten die Ausländer, sie hätten vor über zwei Monaten am Strand Railay Beach ein Hotelzimmer gebucht. Im letzten Monat wollen sie auf einer Polizeistation den Diebstahl einer Drohne und einer Kamera gemeldet haben. Doch die Beamten wären nicht in der Lage gewesen, die Straftat aufzuklären. „Sanook.com“ berichtet weiter, das Paar habe Anfang dieses Monats in Krabi wegen der von der Regierung erlassenen Sicherheitsmaßnahmen festgesessen. Sie hätten nicht gewusst, wohin sie gehen könnten, oder wer ihnen hätte helfen können. Schließlich hätten sie die Höhle an der Tonsai-Bucht gefunden und am Zugang ihr Zelt aufgeschlagen.

Beamte begleiteten das Paar zu einem Gesundheitscheck in ein privates Krankenhaus in Ao Nang. Beide wurden für gesund erklärt, ohne Fieber oder andere Symptome von Covid-19. Als die Polizei fragte, was sie als nächstes tun würden, sagten die Ausländer, sie könnten erst nach Russland zurückreisen, wenn die thailändische Regierung ihre Beschränkungen gelockert hätte. Das Paar wurde in einem Hotel in Krabi untergebracht, die Touristenpolizei informierte die russische Botschaft.