MAE SAI: Einundvierzig thailändische Arbeiter von etwa 200, die in einem Konfliktgebiet in Laukkaing, einer Stadt in Myanmars selbstverwalteter Zone Kokong, gestrandet waren, kehrten am Samstag (18. November 2023) sicher nach Thailand zurück.

Die 41 Thailänder reisten mit einem von der Regierung Myanmars organisierten Bus aus Kengtung im Shan-Staat, das rund 160 Kilometer von der thailändischen Grenze entfernt liegt.

Sie überquerten die Grenze an der 1. thailändisch-myanmarischen Freundschaftsbrücke, Mae Sai Customs Checkpoint, Mae Sai Bezirk, Chiang Rai Provinz.

Der Rückführungsprozess wurde in einer koordinierten Aktion durchgeführt, an der Militär, Polizei, Zollbeamte und die zuständigen Behörden sowohl der myanmarischen als auch der thailändischen Seite beteiligt waren.

Nach ihrer Ankunft auf thailändischem Gebiet bestiegen die 41 thailändischen Arbeiter einen Militärbus, um ihre Reise zum 37. Militärbezirk im Bezirk Mueang fortzusetzen. Im Bus wurde von medizinischem Personal des Fort Mengraimaharaj Hospital eine erste Gesundheitsuntersuchung durchgeführt.

Sie werden sich weiteren Verfahren unterziehen, einschließlich einer Inspektion durch die Polizei und Beamte des Ministeriums für soziale Entwicklung und menschliche Sicherheit.

Es wurde festgestellt, dass gegen drei der 41 Personen in Thailand ein Haftbefehl vorlag. Die Behörden werden die Personen verhören, die Daten der Gesichtserkennung überprüfen und die notwendigen Vorbereitungen für ein Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den bestehenden Haftbefehlen treffen.

Die übrigen Personen werden von Einwanderungsbeamten mündlich geprüft und müssen sich rechtlichen Verfahren unterziehen, bevor sie zu ihren Familienangehörigen oder Verwandten nachziehen und sich neu niederlassen dürfen.

Laukkaing liegt im Norden des Shan-Staates nahe der Grenze zu China, wo seit letztem Monat Kämpfe zwischen dem Militär Myanmars und bewaffneten ethnischen Gruppen der Bruderschaftsallianz stattfinden.

Das Außenministerium hat die Schritte zur Unterstützung der thailändischen Staatsangehörigen aus Laukkaing erläutert, und zwar sowohl für diejenigen, die bereits zurückgekehrt sind, als auch für diejenigen, die sich derzeit in diesem Prozess befinden. Die Situation ist kompliziert und beinhaltet rechtliche Verfahren.

So gibt es beispielsweise Bedenken hinsichtlich der legalen Einreise von Ausländern in das Gebiet, für die eine ordnungsgemäße Genehmigung erforderlich ist. Dies hat den Verdacht auf mögliche Rechtsverstöße von Seiten Myanmars aufkommen lassen.

Infolgedessen sind Gerichtsverfahren involviert, was zu einer längeren Beurteilungszeit führt.

Hinzu kommt, dass Personen, die nach Laukkaing einreisen, häufig in Call-Centern oder Betrugszentren arbeiten, was sie anfällig dafür macht, in betrügerische Aktivitäten, Nötigung oder Manipulation verwickelt zu werden, um andere zur Überweisung von Geld zu verleiten. Es kann jedoch Ausnahmen von der Strafverfolgung geben, wenn die Personen zu solchen Aktivitäten gezwungen wurden.