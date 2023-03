Von: Björn Jahner | 14.03.23

BANG SAEN: Das beschädigte Netz eines Fischerbootes soll für die großen Mengen an Fisch (Chacunda gizzard) verantwortlich sein, die am Strand von Bang Saen in der Provinz Chonburi vorgefunden wurde, teilte die Abteilung für Meeres- und Küstenressourcen am Montag (13. März 2023) mit.

Das Ministerium reagierte damit auf ein TikTok-Video des Vorfalls, das in den sozialen Netzwerken geteilt wurde.

Mehr als 8.000 Kilogramm Fisch wurden am Samstagabend (11. März 2023) an die Küste gespült. Beamte aus Chonburi haben die Fische anschließend vom Strand entfernt.

Der Videoclip hatte unter Touristen die Frage aufgeworfen, ob der Vorfall durch eine veränderte Meeresströmung oder durch Abwasser verursacht wurde.

Die Behörde stellte jedoch klar, dass der Vorfall auf die Beschädigung des Netzes eines Fischerbootes zurückzuführen war. Sie betonte, dass die Qualität des Meerwassers normal sei.

„Während dieser Zeit kann man einen großen Schwarm dieser Fische finden“, so die Behörde.

Die Behörde erklärte, dass ein großer Schwarm dieser Fischart den Einheimischen ein hohes Einkommen bescheren kann, und fügte hinzu, dass der Vorfall ein Beweis für die reichhaltigen Ressourcen in den Gewässern des Golfs von Thailand sei.

Die Bevölkerung wurde zum Schutz der Küsten- und Meeresressourcen aufgerufen.