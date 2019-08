Written by: Redaktion DER FARANG | 08/08/2019

BANGKOK: Die thailändischen Besatzungsmitglieder, die auf einem Schiff im Meer vor Somalia am Horn von Afrika gestrandet waren, sind nach Angaben des Außenministeriums auf dem Heimweg.

Die Sprecherin des Ministeriums, Busadee Santipitaks, sagte, die somalischen Behörden hätten auf eine Bitte um Hilfe der thailändischen Botschaft in Nairobi (Kenia) reagiert. Die Behörden im somalischen Bundesstaat Puntland genehmigten die Ausreise der thailändischen Besatzungsmitglieder und halfen bei der Organisation ihrer Rückkehr nach Thailand. Am Mittwoch verließen 14 Thais Somalia auf dem Luftweg. Weitere vier werden am Sonntag zurückkehren. . Die Crew hatte am 1. August die thailändische Botschaft in Kenia kontaktiert, weil 17 Besatzungsmitglieder des Trawlers „Wadani 1“ nach Hause wollten. Sie waren monatelang nicht bezahlt worden und hatten kein Benzin, kein Essen und kein frisches Wasser mehr. Die Besatzungsmitglieder stammen aus den Provinzen Buriram, Phetchabun und Surin.