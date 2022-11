Gestrandet im Paradies

Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.22

Alltag, Karriere, Familie, Freundschaften, Versicherungen und das vorab bezahlte Sockenabo – all das lässt der Schweizer Claudio Sieber zurück, als er sein Leben als Vagabund beginnt. Seit mehr als sechs Jahren lässt er sich als Abenteurer und Journalist durch Asien und Ozeanien treiben, um am Ende auf Siargao zu landen, seinem persönlichen Paradies.

Dabei hat er sich stets auf jeden Fremden eingelassen, von dem er etwas Neues lernen konnte. Seine bildstarken Geschichten schildern wilde Abenteuer und authentische Tête-à-Têtes mit Völkern, von denen er früher lediglich fantasiert hat.

In Siargao angekommen blickt er zurück auf seine Reisen, die er mal zu Fuß, mal per Motorrad und mal auf einem kleinwüchsigen Pferd zurückgelegt hat. Ehrlich und reflektiert erzählt er, wie er die Länder nicht nur abgehakt, sondern ausgekostet hat – und warum es sich lohnt, auf dem Weg zum Ziel auch mal die Seitenstraßen zu nehmen.

Fünf Fragen an Claudio Sieber:

Du bist sechs Jahre durch Asien und Ozeanien vagabundiert – mal zu Fuß, mal auf einem kleinwüchsigen Pferd und mal auf dem Motorrad. Bei welcher Art des Reisens konntest du besonders viele Eindrücke sammeln?

Wie ein Einheimischer zu reisen, lag mir schon immer am Herzen, das trägt maßgeblich zum besseren Verständnis eines Landes bei. Als Faustregel gilt: Je langsamer das Mittel der Fortbewegung, desto mehr Zeit bleibt dem Reisenden, um genau hinzuschauen und die unvertraute Szenerie in Kontext zu bringen. Tagelange Wanderungen setzen zweifelsohne auch neue Maßstäbe in punkto Selbsterfahrung und körperlicher Fitness. Motorräder hingegen versprechen uneingeschränkte Flexibilität, Freiheitsgefühl und einen stets freien Parkplatz vorm Kaffeehaus. Aber auch öffentliche Verkehrsmittel haben ihren Reiz, da kommt man den Einheimischen, ergo neuem Wissen, skandalös nahe.

Welche Begegnungen haben dich am meisten geprägt?

Jede einzelne Begegnung mit einem Fremden trägt zum Weltbewusstsein bei, ist das Zeitfenster auch noch so kurz. Ganz besonders prägend waren die Begegnungen mit Mitmenschen, die einen außerordentlichen Lebensstil pflegen, ihre Kultur in die Neuzeit retten konnten, und ohne ultramodernen Schnickschnack auskommen. Außerdem erwähnenswert: diese bedingungslose Gastfreundschaft der Asiaten.

Was fasziniert dich an Asien?

Asien ist ein kultureller Flickenteppich und jeder Tag birgt Überraschungen. Die Menschen leben (gezwungenermaßen) mehr im Jetzt, lächeln öfters und sind mit bedeutend weniger zufrieden. Als Fremder darf ich hier eine unglaubliche Leichtigkeit erleben. Das beschwingt mein Gemüt tagein tagaus.

Was macht Siargao für dich zum persönlichen Paradies?

Klein-Siargao vereint das Mañana-Denken herzlichs­ter Insulaner, philippinische Tugenden, Tropenklima, Traumstrände, Wellen zum Surfen, plus die Gesellschaft Gleichgesinnter aus aller Welt.

Was hast du rückblickend auf deinen Reisen gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?

Nach so vielen Jahren an der Uni für Lebenserkenntnisse eignet sich die Gegenfrage: Was hatte ich vorher eigentlich gewusst? Dank der Scheidung von meinem alten Ich durfte ich der Sehnsucht für das Fremde frönen und dabei instinktiv meine mannigfachen Träume realisieren. Mein „well-being“, so hat mich der Abschied vom Vortex der rigorosen Leistungsgesellschaft belehrt, ist die Flexibilität zu entscheiden, wann ich wie was tun möchte, wann aufstehen, wann schlafen gehen, wann die Dinge unerledigt lassen, kurzum; das Verpfuschen vom Konzept „Pflicht und Kür“.

Weitere Informationen finden Sie unter www.conbook-verlag.de/buecher/gestrandet-im-paradies.

​Gestrandet im Paradies von Claudio Sieber ist im Oktober 2022 als Paperback im Format 17 × 21 cm im CONBOOK Verlag erschienen. Es umfasst 320 Seiten mit über 200 hochwertigen Fotos unter ist unter der ISBN 978-3-95889-433-4 für 19,95 Euro im deutschen, 20,60 Euro im österreichischen und 28,90 Schweizer Franken im Buchhandel erhältlich. Es bietet spannende Einblicke in die bunten Kulturen Asiens und eindrückliche Begegnungen mit besonderen Menschen.