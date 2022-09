Von: Redaktion DER FARANG | 21.09.22

Foto: Photo Via Dsi กรมสอบสวนคดีพิเศษ

BANGKOK: Etwa 35 Luxusautos im Wert von 100 Millionen Baht wurden aus dem Vereinigten Königreich über Singapur nach Thailand geschmuggelt. Das thailändische Department of Special Investigation (DSI) gab bekannt, dass 26 der Luxusautos beschlagnahmt wurden, während die anderen neun noch von den Besitzern gehalten werden.

Der Direktor der DSI, Traiyarit Taemahiwong, berichtete gestern gegenüber den thailändischen Medien, dass der britische National Vehicle Crime Intelligence Service und die Londoner Polizei unter dem Projektnamen Operation Titanium von 2018 bis 2019 gegen die Schmuggler ermittelten. Die britischen Behörden haben Thailand kontaktiert und in die Ermittlungen einbezogen, da die geschmuggelten Fahrzeuge alle in Thailand zum Verkauf angeboten wurden.

Unter den geschmuggelten Autos sind ein Lamborghini Huracan EVO Spyder, Ferrari, BMW M4, Mercedes-Benz AMG, Nissan GT-R, Porsche Cayenne, Land Rover Range Rover Sport, MINI Cooper, Ford Mustang, Lexus, Audi Q7, Volkswagen und Honda Civic Type R.

Der stellvertretende Direktor der DSI, Payao Thongsen, erklärte, dass die Luxusautos mit gefälschten Papieren auf dem Luftweg vom internationalen Flughafen London Heathrow nach Singapur geliefert wurden, dann per Schiff nach Thailand. Die Autos wurden in einem Autohaus im Bangkoker Stadtteil Huay Kwang, weitere in der Freihandelszone des Zollamtes und bei Besitzern beschlagnahmt. Neun Fahrzeughalter verweigern die Rückgabe.

Die illegal importierten Autos können das dreifache des normalen Preises erzielen, so Justizminister Somsak Thepsuthin.