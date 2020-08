GesprÃ¤che zur GrenzÃ¶ffnung fÃ¼r GeschÃ¤ftsreisen

Sicherheitspersonal am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Thailand und Singapur haben Gespräche begonnen, beide Länder für den Reiseverkehr von Geschäftsleuten zu öffnen.

Das Außenministerium Singapurs berichtete, die Frage der Erleichterung von Geschäftsreisen sei am Mittwoch in einer Videokonferenz zwischen dem thailändischen Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten Busaya Mathelin und dem Partner in Singapur, Chee Wee Kiong, erörtert worden. „Beide Staatssekretäre führten produktive Gespräche über die Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Lieferketten und Konnektivitätsnetzwerken und vereinbarten, die laufenden Gespräche zu beschleunigen, um wichtige Geschäftsreisen durch eine gegenseitige Vereinbarung zu erleichtern", heißt es beim Ministerium in Singapur. Ein Green-Lane-Reiseverfahren ist eine Vereinbarung, die die öffentliche Gesundheit zwischen den beiden Ländern schützt.

Thailand gehört zu den wichtigsten Investitionszielen der Singapurer in Südostasien. Das Königreich war auch ein beliebtes Land für Singapur-Reisende. Etwa eine Million Singapur-Besucher kamen im vergangenen Jahr nach Thailand, die drittgrößte Gruppe aus den ASEAN-Staaten nach Malaysia und Laos. Thailand führt zudem mit einigen Ländern, darunter Japan und Hongkong, Gespräche über Grenzöffnungen.