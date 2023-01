Von: Björn Jahner | 29.01.23

NONG KHAI: Thailand und Laos befinden sich in Gesprächen über das Potenzial einer Eisenbahnverbindung zwischen China, Laos und Thailand, die die Kosten für den Gütertransport in drei bis fünf Jahren um 30 bis 50 Prozent senken könnte, teilte das Department of Rail Transport (DRT) am Samstag (28. Januar 2023) der Presse mit.

Athipu Chitranukroh, stellvertretender Generaldirektor des DRT, und Kitjaluck Srinuchsart, stellvertretender Generaldirektor der Zollbehörde, besuchten kürzlich Laos und besprachen dort mit ihren Amtskollegen das Transportprojekt.

Beobachtern zufolge soll das Hochgeschwindigkeitsnetz parallel zur bestehenden Infrastruktur entwickelt werden und sowohl Thailand als auch den Nachbarländern zugutekommen.

Nach Angaben der Regierung wird der Wert des Export- und Importhandels am thailändisch-laotischen Grenzübergang in der Provinz Nong Khai im Jahr 2022 bei 99,2 Milliarden Baht liegen.

Trotz der Pandemie wuchs der Grenzhandel im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 39,9 Prozent oder 28,2 Mrd. Baht an Mehreinnahmen.

Neben dem Hochgeschwindigkeitsbahnnetz besuchten die Mitarbeiter der beiden Ministerien auch den Standort des neuen Bahnhofs Khamsavath in Vientiane.

Der Bahnhof ist 7,5 Kilometer vom Bahnhof Thanaleng entfernt, der die Verbindung zur thailändischen Provinz Nong Khai herstellt.

Die Regierung baut den Bahnhof von Nong Khai derzeit zu einem grenzüberschreitenden Güterkontrollzentrum und einer Verbindung vom Zug zum Landverkehr aus. Er wird auch als Zollstation und Verteilerzentrum fungieren.

Auf dem thailändisch-laotischen Schienennetz werden täglich 14 Züge verkehren, und man hofft, dass es mehr Investitionen aus Laos anziehen und das angrenzende Gewerbegebiet in Vientiane aufwerten wird.