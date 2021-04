BANGKOK: In 73 der 77 Provinzen, darunter in Bangkok, müssen Menschen mit Geldstrafen rechnen, wenn sie außerhalb ihres Hauses keine Gesichtsmasken tragen, teilte das Innenministerium am Donnerstagmorgen mit.

Zuwiderhandelnde können mit einem Bußgeld von bis zu 20.000 Baht bestraft werden. Erstmalige Geldstrafen wurden auf 6.000 Baht festgesetzt, aber die Gerichte haben die Möglichkeit, den Betrag je nach den Umständen zu reduzieren. Wiederholungstäter müssen mit steigenden Bußgeldern bis zur Obergrenze von 20.000 Baht rechnen.

Eine Maskenpflicht besteht nur in den vier Provinzen Phayao, Mae Hong Son, Rayong und Samut Sakhon nicht. Die Behörden in Samut Sakhon haben jedoch die Bevölkerung aufgefordert, bei der Covid-19-Kontrolle mitzuwirken und in der Öffentlichkeit freiwillig und ständig Gesichtsmasken zu tragen.