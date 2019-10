Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.19

BANGKOK: Ein Komitee des Verkehrsministeriums untersucht eine Anfrage der Billigairline Thai AirAsia, beim Check-in auf Flughäfen ein Abfertigungssystem mit Gesichtserkennungssensoren einzuführen.

Laut dem stellvertretenden Transportminister Thaworn Senneam will der Ausschuss bis Ende des Monats entscheiden, ob das System für Flughäfen geeignet ist und, falls ja, wie es betrieben werden soll. Thai AirAsia glaubt, die Sensoren würden die Eincheckzeit halbieren. Das System erfordert sorgfältige Überlegungen, da es persönliche Daten von Passagieren verwendet und Sicherheitsaspekte mit sich bringt. Wenn die neue Check-in-Methode grünes Licht erhält, soll sie auf den Provinzflughäfen Nakhon Phanom, Nan, Buriram und Roi Et probeweise eingeführt werden. Im Durchschnitt verbringt derzeit jeder Passagier 90 Sekunden damit, an den Flughafenschaltern einzuchecken.