Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.21

Bereits aus Respekt gegenüber den Einheimischen sollte man sich als Gast in Thailand an die hier geltenden Corona-Gesetze halten, findet ein Leser:

Nichts ist ärgerlicher als der Ärger und letzteren sollte man unbedingt vermeiden, schon der Gesundheit zuliebe. Der Grund für meinen stets wiederkehrenden Missmut ist die Ignoranz vieler hier lebender Farangs bezüglich der Einhaltung der örtlichen Verordnungen. Es sind in der Regel dieselben Leute, die in ihrem Heimatland über die Ausländer herziehen und diese bei Nichtbeachtung der Gesetze des Landes verweisen möchten. Die Gesetze in ihrem Gastland Thailand hingegen sind ihnen egal. Thailand wird von ihnen als gesetzlos betrachtet, das heißt: alles ist erlaubt!

Das Verhalten zur einheimischen Bevölkerung, besonders gegenüber Frauen, einschließlich dem „liegenden Gewerbe“, ist oft arrogant, verletzend und beschämend. Es gibt Langnasen, die fühlen sich als Erfinder des Rades! Hilfreich ist, dass die Thais ein Langzeitgedächtnis haben, wie die im Lande lebenden Elefanten – und zwar für positive und negative Geschehnisse.

Die Worte Rücksicht und Solidarität sind für einige „Langzeitgäste“ Fremdworte. Nicht nur in unserem Resort gibt es Maskenverweigerer und Corona-Leugner. Zum Glück werden nun die Bußen erhöht. Es gibt einen Spruch: Wenn Dummheit Radfahren könnte, müsste sie bergauf bremsen! Eine Diskussion mit einem Corona-Ignorant ist Zeitverschwendung. Für mich ist die Erde noch immer eine Kugel. Den Irrleuchtern sind die überfüllten Spitäler, Feldlazarette und das am Anschlag arbeitende Pflegepersonal egal, denn es handelt sich ja nur um eine „Grippe“. Ich befürchte jedoch, dass sie den Unterschied zwischen einer Grippe und dem Coronavirus gar nicht kennen. Viele Genesende, die auf einer Intensivstation lagen, erleiden Folgeschäden, wie chronische Lungenprobleme, Herz- und Niereninsuffizienzen usw.

Als Gast im Lande des Lächelns sollte man sich bereits aus Solidarität gegenüber den Einheimischen an die Maskenpflicht und an die lokalen Corona-Gesetze halten. Sie dienen der Senkung der Zahl der Neuinfektionen. Auch das Pflegepersonal wird ihnen dankbar sein. Ich wünsche allen gute Gesundheit!

Walo Haller, Pattaya

