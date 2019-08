Von: Redaktion DER FARANG | 26.08.19

Ein am internationalen Flughafen in Bangkok gerettetes Schuppentier. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha zeigt sich zufrieden mit den Bemühungen Thailands gegen den illegalen Elfenbeinhandel.

Auf dem 18. CITES-Treffen vom 17. bis 28. August in Genf wurde ein Bericht über eine Analyse der Daten des Elefantenhandelsinformationssystems (ETIS-Bericht) unter Verwendung der Daten von 2015 bis 2016 geprüft. Thailand gehört nicht mehr zu einer Gruppe von Ländern, die vom illegalen Elfenbeinhandel betroffen sind. Thailand wurde im Vorjahr von einer Liste der Länder gestrichen, die aufgefordert werden, einen Aktionsplan gegen Elfenbeinhandel zu entwickeln und umzusetzen.



Der Premierminister bekräftigte, dass es in Thailand keine größeren Fälle von Elfenbeinhandel gegeben habe und dass es in dieser Angelegenheit eine intensive Strafverfolgung gebe. Auch wurden die Kontrollmaßnahmen verschärft. Die Regierung hat das Gesetz zum Schutz und zur Erhaltung wildlebender Tiere verbessert, das im November 2019 in Kraft treten wird. Das neue Gesetz ermöglicht es Thailand, die CITES-Konvention wirksamer einzuhalten, da geschützte Arten definiert sind und strengere Strafen verhängt werden. Die Streichung des Landes von der schwarzen Liste trägt dazu bei, das Risiko des Handels mit über 35.000 Arten von Pflanzen und Tieren wie Orchideen und bestimmten Edelhölzern zu verringern.



Der Generalsekretär des CITES hat seine Bewunderung für Thailand für die erfolgreiche Einhaltung des CITES-Übereinkommens und seine offensichtliche Rolle als regionaler Führer und als Vorbild für andere Länder zum Ausdruck gebracht. Der Premierminister hat darauf bestanden, dass die thailändische Regierung die Aktivitäten von CITES zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen weiterhin unterstützen wird.