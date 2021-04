Gesetz aus der Kolonialzeit: Neue Klage gegen Aung San Suu Kyi

Demonstration gegen den Militärputsch in Myanmar in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

YANGON: Die Militärjunta in Myanmar hat eine weitere Klage gegen die entmachtete und unter Hausarrest gestellte Regierungschefin Aung San Suu Kyi eingebracht. Dabei gehe es um einen Verstoß gegen ein Staatsgeheimnisgesetz, das noch aus der Kolonialzeit stamme, sagte Suu Kyis Anwalt Khin Maung Zaw am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Was ihr im Einzelnen vorgeworfen werde, sei noch unklar. «Wer wegen dieses Gesetzes verurteilt wird, kann mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft werden», betonte der Jurist. Das frühere Birma war von 1885 bis 1948 britische Kolonie.

Es laufen bereits mehrere Klagen gegen die 75-Jährige. Unter anderem geht es um Verstöße gegen die Außenhandelsgesetze im Zusammenhang mit in ihrem Haus gefundenen Funkgeräten. Zudem wird ihr vorgeworfen, gegen die Corona-Bestimmungen verstoßen zu haben. Am schwersten wiegt bislang der Vorwurf, «Anstiftung zum Aufruhr» betrieben zu haben. Zuletzt wurden auch Korruptionsvorwürfe ins Spiel gebracht.

Bei mehreren Gerichtsterminen hatte sie bislang keinen Zugang zu einem Verteidiger. Am Mittwoch hatte eine Anwältin aus dem Verteidigungsteam Suu Kyis erstmals seit dem Putsch per Videoschalte Zugang zu der festgesetzten Politikerin erhalten. Es gehe ihr dem Anschein nach körperlich gut, hieß es anschließend. Suu Kyi habe die Anwältin aufgefordert, sich darauf vorzubereiten, dass wahrscheinlich noch mehr Klagen gegen sie eingebracht würden, sagte Khin Maung Zaw.

Beobachter glauben, dass die Generäle die beim Volk sehr beliebte Politikerin langfristig von der politischen Bühne fernhalten wollen. Die Friedensnobelpreisträgerin hatte in der Vergangenheit bereits insgesamt mehr als 15 Jahre unter Hausarrest gestanden.

Suu Kyi hatte die Parlamentswahl im November mit ihrer Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) klar gewonnen. Dem Militär, das sich per Verfassung von 2008 eine Machtposition in Parlament und Regierung erhalten hatte, soll sie zuletzt immer gefährlicher geworden sein. Wo sie sich aufhält, ist weiterhin unklar. Seit dem Umsturz von Anfang Februar wurde sie nicht mehr öffentlich gesehen.