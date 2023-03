Von: Björn Jahner | 27.03.23

Foto: The Nation

PHANG-NGA: An einem Strand in der Andamanensee-Provinz Phang Nga im Süden des Landes wurden 42 geschlüpfte Lederschildkrötenküken gesichtet, die aus ihrem Nest in die Andamanensee aufbrachen.

Das Nest mit 79 Eiern befand sich im Nationalpark Khao Lampi-Hat Thai Muang.

Von den 79 Eiern schafften es am Samstagmorgen (25. März 2023) 42 Jungtiere ins Meer, während drei starben und 34 Eier nicht befruchtet wurden.

Foto: The Nation

Die Beamten des Nationalparks gehen davon aus, dass die drei geschlüpften Jungtiere starben, weil sie nicht in der Lage waren, aus ihrem Nest zu klettern, das sich etwa einen Meter tief im Boden befand.

Die Beamten sagten auch, dass die Eier sechs Tage später als die üblichen 55 Tage geschlüpft seien.

Foto: The Nation

Die toten Schlüpflinge und die unbefruchteten Eier wurden zu Forschungszwecken an das Phuket Marine Biological Center geschickt.