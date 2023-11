Geschichtsserie Â«Die KaiserinÂ» hofft auf Â«International EmmyÂ»

Von: Redaktion (dpa) | 20.11.23

NEW YORK: Gleich vier deutsche Produktionen hoffen am Montagabend (Ortszeit) in New York auf einen «International Emmy». In der Hauptkategorie «Beste Dramaserie» geht die Netflix-Serie «Die Kaiserin» über Österreichs Regentin Elisabeth ins Rennen und konkurriert mit Produktionen aus Argentinien, Großbritannien und Südkorea. Bisher ging diese Auszeichnung nur ein Mal nach Deutschland: 2016 hatte «Deutschland 83» gewonnen.

Die «International Emmys» sind der weltweite Ableger und quasi die kleine Schwester der Emmys-Hauptverleihung am 15. Januar, die als wohl wichtigste weltweit gilt. Für die jetzige Preisvergabe mit Fokus auf nicht-US-amerikanische Produktionen am Montagabend (Ortszeit) in New York sind in 14 Kategorien 56 Produktionen aus 20 Ländern nominiert. Die Auszeichnungen für nichtamerikanische Produktionen sind sehr begehrt, haben aber nicht den Stellenwert der im Januar in Los Angeles geplanten Verleihung der US-Preise «Emmy Awards».

Beim jetzigen «International Emmy» können sich weitere deutsche Produktionen Hoffnungen machen: «Nazijäger - Reise in die Finsternis» als beste Dokumentation, «Klassik unterm Hakenkreuz - Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz» als bestes Kulturprogramm und «Triff... Anne Frank» als bestes Sach-Programm für Kinder.