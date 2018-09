BANGKOK/PATTAYA: Bangkoks stellvertretender Polizeipräsident Pol. Maj. Gen. Sompong Chingduang informierte die Medien auf einer Pressekonferenz über die Festnahme eines Chinesen und eines Thailänders, die beschuldigt werden, einen chinesischen Geschäftsmann entführt zu haben, um Lösegeld zu erpressen. Ein dritter thailändischer Komplize sei hingegen noch auf der Flucht und zur Fahndung ausgeschrieben.

Das Trio verwickelte das Opfer absichtlich in einen Verkehrsunfall vor einem Restaurant im Gebiet Meng Jai im Norden der Hauptstadt. Als der Geschäftsmann aus seinem Wagen stieg, um den an seinem Auto entstandenen Schaden zu diskutieren, bedrohten ihn die Täter mit einem Messer und entführten ihn unter Androhung von Waffengewalt nach Pattaya. In der Touristenmetropole angekommen, zwangen sie ihn, ein Dokument zu unterzeichnen, um der Gang 700.000 Baht zu überweisen. Er wurde dann aufgefordert, weitere 200.000 Baht von Freunden zu besorgen.

Sompong rät Urlaubern und Geschäftsreisenden, die Opfer ähnlicher Straftaten werden, stets die Polizei einzuschaltenn, da seine Beamten jedes Verbrechen verfolgen und die Täter zur Rechenschaft ziehen würden.