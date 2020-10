Regierungssprecher Anucha Burapachaisri. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Regierung will die Reisebeschränkungen für Personen, die zu Geschäfts- oder Investitionszwecken nach Thailand einreisen wollen, weiter lockern.

Eine Erleichterung der Einreise für Geschäftsleute würde dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln, die unter den Auswirkungen von Covid-19 stark nachgelassen hat, sagte Regierungssprecher Anucha Burapachaisri. Das Centre for Covid-19 Administration Situation hat bisher etwa 11.000 ausländischen Geschäftsleuten und Inhabern von Arbeitserlaubnissen die Einreise nach Thailand erlaubt. Alle mussten bei ihrer Ankunft in Thailand 14 Tage in eine alternative staatliche Quarantäne gehen.