Leere Abflughalle des internationalen Flughafens Suvarnabhumi in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Geschäftsleute und Experten werden die erste Gruppe von Ausländern bilden, die im nächsten Monat nach dem Modell der „Reise-Blase“ nach Thailand einreisen dürfen, sagte der stellvertretende Premierminister und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Freitag.

Anutin nannte den Zeitplan, nachdem er mit dem japanischen Botschafter in Thailand, Nishida Kazuya, über die „Reise-Blase“ gesprochen hatte. „Die Menschen sollten nicht in Panik verfallen, weil Touristen noch nicht hereingelassen werden", unterstrich der Minister. Mit dem japanischen Botschafter habe er die Bedingungen für die Einreise von Japanern diskutiert. Ihre Aufenthaltsdauer und ihr Aufenthaltsort müssten klar festgelegt werden, und sie dürften nicht frei im Land reisen. Außerdem müssten sie über flugtaugliche Gesundheitsbescheinigungen verfügen und den Unternehmen, in denen sie arbeiten würden, Bericht erstatten.

Anutin sagte weiter, dass Premierminister Prayut Chan-o-cha von dem Plan wisse und betont habe, niemandem sei erlaubt, in Verkleidung als Geschäftsmann zu reisen und Urlaub im Land zu machen. Und die öffentliche Sicherheit müsse Vorrang haben. Laut Dr. Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration, haben sich bereits etwa 20.000 Menschen für Thailandbesuche angemeldet: neben Geschäftsleuten Facharbeiter, Maschinenexperten, Lehrer an internationalen Schulen und Ausländer, die eine Arbeitserlaubnis im Land beantragen wollen.