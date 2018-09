Von: Redaktion DER FARANG | 06.09.18

BANGKOK: Die Vereinigung der Einzelhändler (TRA) hat die Regierung aufgefordert, in den Touristenzentren Geschäfte für steuerfreie Waren und Schalter zur Rückerstattung der Mehrwertsteuer (VAT) zu genehmigen.

Das würde ausländischen Touristen das Shopping erleichtern und den Umsatz der Geschäfte erhöhen. Derzeit gibt es für Urlauber die Mehrwertsteuer nur auf den internationalen Flughäfen zurück. Touristen müssen in den für „VAT refund“ ausgewählten Geschäften und Kaufhäusern mindestens für 2.000 Baht einkaufen. Sie bekommen eine Bescheinigung über Kauf und bezahlte VAT und können diese Unterlagen auf dem Airport mit der gekauften Ware dem Zoll vorlegen. An einem Sonderschalter wird dann die Mehrwertsteuer ausgezahlt. Das Prozedere ist für Ausländer umständlich. Die TRA glaubt, dass Touristen mehr einkaufen würden, wenn die Waren steuerfrei wären oder die VAT gleich an einem Schalter zurückerstattet würde. Deshalb wünschen sich die Einzelhändler Geschäfte mit VAT-freien Produkten oder in den Touristenmetropolen Sonderschalter für den „VAT refund“. Thailands Besucher geben laut der staatlichen Tourismusbehörde pro Tag rund 4.000 Baht für Hotel und Essen aus, zusätzlich für Shopping 1.200 bis 1.500 Baht.