Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.20

BANGKOK: Ab dem kommenden Sonntag kann nach Angaben der Regierung landesweit wieder eine Reihe von Geschäften eröffnen.

Taweesin Visanuyothin, Sprecher des Zentrums für die Verwaltung der Covid-19-Situation, warnte, die Geschäfte könnten wieder geschlossen werden, wenn die Zahl der Coronavirus-Infektionen in den kommenden zwei Wochen erneut anstiege.

Zu den Geschäftszweigen, die ab 3. Mai für die Wiedereröffnung vorgesehen sind, gehören Märkte, Restaurants, Straßenverkäufer von Lebensmitteln vor Einkaufszentren, Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Sportkomplexe, öffentliche Parks, Schönheitssalons und Tierhandlungen. Alkohol darf bis auf Weiteres nicht verkauft werden, berichtet „Khao Sod“.

Taweesin sagte weiter, es sei den Provinzgouverneuren erlaubt, die Beschränkungen ihrer Provinz anzupassen, aber die Maßnahmen müssten entweder gleichwertig oder intensiver sein als die von der Regierung beschlossenen Lockerungen. Alle wiedereröffneten Lokale müssten sich strikt an soziale Abstandsregeln und Hygienevorschriften halten.

Am Donnerstag meldete Taweesin sieben neue Infektionen in Thailand, aber keinen weiteren Todesfall. Das Königreich verzeichnete somit den vierten Tag in Folge einen einstelligen Anstieg der Neuerkrankungen. Vier Patienten wurden während einer Fallaufklärung in den Provinzen Phuket und Krabi gefunden, während drei Patienten nach ihrer Rückkehr aus Malaysia unter staatliche Quarantäne gestellt wurden. Thailand hat bisher 2.954 Infektionsfälle und 54 Todesfälle bestätigt. Am Donnerstag wurden 213 Patienten in Krankenhäusern behandelt, während sich 2.887 Patienten erholt haben.