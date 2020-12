; gesamter Orban will losere Zusammenarbeit seines Fidesz mit EVP-Fraktion

Von: Redaktion (dpa) | 08.12.20

BUDAPEST: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will eine losere Zusammenarbeit seiner Partei Fidesz mit der Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europaparlament als bisher. Er schlage eine «neue Form der Kooperation» vor, schrieb Orban in einem Brief an Fraktionschef Manfred Weber (CSU), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das Modell solle der früheren Fraktion der Europäischen Volkspartei und europäischer Demokraten (EVP-ED) ähneln, die es von 1999 bis 2009 gab, und in der auch die britischen Konservativen Mitglied waren. So könnten die Fidesz-Abgeordneten Teil der Fraktion bleiben, «aber in einer loseren Form der Kooperation», heißt es in dem Schreiben vom Sonntag. Weber selbst äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorschlag.

Vorausgegangen war ein Streit über Äußerungen des Fidesz-Abgeordneten Tamás Deutsch, der Weber-Aussagen im Haushaltsstreit zwischen Ungarn und Polen sowie den 25 anderen EU-Staaten in die Nähe der Gestapo gerückt hatte. Mehrere EVP-Abgeordnete forderten daraufhin Deutschs Rauswurf aus der Fraktion. Orban zufolge sind «emotionale Reaktionen» anstelle eines vernünftigen Dialogs zwischen Fidesz und der EVP, der auch CDU und CSU angehören, getreten.

Zugleich konstatierte Orban in seinem Brief eine «Diskrepanz» zwischen der Fidesz-Mitgliedschaft in der Europäischen Volkspartei an sich und in der Fraktion des Europaparlaments. So ist die Mitgliedschaft in der Parteienfamilie seit März 2019 unter anderem wegen mutmaßlicher Verstöße gegen EU-Grundwerte sowie wegen mehrerer Attacken auf den damaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker auf Eis gelegt. Es sei jedoch nie richtig diskutiert worden, wie die Mitgliedschaft in der Fraktion angepasst werden könne, schreibt Orban. Eine losere Zusammenarbeit könne künftig Konflikte der Sichtweisen, Interessen und der Kommunikation verhindern.

Der EVP-Fraktionssprecher Pedro Lopez de Pablo habe gesagt, dass über diese Angelegenheit nicht die EVP-Fraktion, sondern die EVP als Ganzes entscheiden müsse, berichtete die ungarische Internet-Zeitung «telex.hu».

Ungarn und Polen blockieren derzeit den EU-Haushalt für die kommenden sieben Jahre sowie den Corona-Aufbauplan, weil die Vergabe des Geldes künftig an bestimmte rechtsstaatliche Standards geknüpft werden soll.