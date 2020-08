In Saensuk kamen zwei Bauarbeiter ums Leben, zwei weitere wurden verletzt, als ein Baugerüst einstürzte. Foto: Fotolia.com

CHONBURI: Zwei ausländische Wanderarbeiter starben und zwei weitere wurden teils schwer verletzt, als in Saensuk bei einem im Bau befindlichen Condominium Teile des Gerüstes einstürzten.

Zeugen berichteten, dass am Sonntag bei der 42-stöckigen Baustelle im siebten Stockwerk plötzlich das Gerüst nachgab und Arbeiter in die Tiefe stürzten. Für zwei ausländische Wanderarbeiten kam jede Hilfe zu spät. Zwei weitere Arbeiter liegen verletzt in einem Krankenhaus, einer mit schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.