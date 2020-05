Geruchsverlust bei COVID-19

Von: Björn Jahner | 01.05.20



THAILAND: Das „Royal College of Otolaryngologists – Head and Neck Surgeons of Thailand“ appelliert an Arbeiter im Gesundheitswesen und medizinischen Bereich, Riechstörungen (Anosmie) als Anzeichen für eine Infektion mit SARS-CoV-2 zu werten – und Betroffene umgehend in Quarantäne zu schicken.

Die Symptome können von einer nur schwachen Riechfähigkeit bis hin zu einer vollständigen Aufhebung des Geruchvermögens reichen. So häufen sich in einer Reihe von internationalen Forschungsarbeiten Hinweise darauf, dass sich eine Ansteckung mit dem Coronavirus auch in Störungen des Geruchssinns äußert. Die Forschungsergebnisse zeigen auf, dass im Durchschnitt zwei von drei COVID-19-Patienten in ihrem Riechvermögen beeinträchtigt sind. Das Besondere: Die Anosmie scheint selbst dann aufzutreten, wenn andere typische Symptome wie Husten oder Fieber fehlen.

Doch auch ca. 30 Prozent der Patienten, die virustypische Symptome wie Fieber, Husten, Halsschmerzen sowie eine verstopfte oder laufende Nase aufweisen, sind gemäß dem College in ihrer Riechfähigkeit beeinträchtigt, weshalb es Ärzte und Beschäftigte des Gesundheitssektors aufruft, dem Symp­tom Priorität einzuräumen. Dass zwischen Anosmie und COVID-19 ein Zusammenhang besteht, wird auch durch einen Fall in Sakon Nakhon bestätigt. Dort wurde ein Patient mit Infektionsverdacht behandelt, der aus Phuket in seine Heimatprovinz zurückgekehrt war und an Fieber, Kopfschmerzen, einem trockenen Hals und einer trockenen Nase litt und seinen Geschmacks- und Geruchsinn verloren hatte. Später wurde bestätigt, dass der Patient mit dem Coronavirus infiziert war.