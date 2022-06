Von: Björn Jahner | 19.06.22



BANGKOK: Von Freitag, 24. Juni bis Sonntag, 2. Oktober 2022 kommen im The Jim Thompson Art Center, 10/1 Kasem San 2, Germaine Krulls außergewöhnlichen Werke erstmals zurück nach Bangkok, in die Stadt, in der sie lange gelebt hat und ihre Spuren hinterließ.

Das Goethe-Institut Thailand zeigt im The Jim Thompson Art Center eine Auswahl von Werken aus dem Germaine Krull Archiv des Essener Museum Folkwang, das ihren künstlerischen Nachlass verwaltet.



Die Ausstellung gibt ganz neue Einblicke in das experimentelle Werk und das außergewöhnliche Leben der großen Fotografin und ihrer Zeit. Erstmals werden auch Fotografien ihres in Thailand entstandenen Œuvres gezeigt. Eintritt frei.



Mehr erfahren Sie beim Goethe-Institut Thailand.