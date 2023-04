Von: Björn Jahner | 11.04.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Gerichtshof hat die thailändischen Bürger davor gewarnt, während des bevorstehenden Songkran-Festes betrunken Auto zu fahren, nachdem die Zahl der Verkehrsunfälle in den letzten beiden Jahren gestiegen war.

Da Songkran näher rückt, werden viele Menschen in ihre Heimatstädte zurückreisen, um Zeit mit ihren Familien zu verbringen, an traditionellen Zeremonien und Festen teilzunehmen und Urlaub an verschiedenen Touristenzielen zu machen, sagte Sorawit Limprangsi, Sprecher des Gerichtshofs.

Daher ist es wichtig, die Reise im Voraus zu planen und sichere Routen zu wählen sowie Verkehrsverstöße zu vermeiden, um das Risiko von Unfällen oder Verlusten zu verringern.

Khun Sorawit sagte, dass der Gerichtshof jedes Jahr während Songkran Unfallstatistiken aufzeichnet, und er stellte fest, dass es in den letzten beiden Jahren während der Kampagne „7 gefährliche Tage“ einen deutlichen Anstieg der Verkehrsunfälle gab.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 17.909 Personen wegen Verkehrsdelikten strafrechtlich verfolgt. Das häufigste Delikt war das Fahren unter Alkoholeinfluss mit 15.608 Personen, was 87,15 Prozent aller Fälle ausmacht. Das zweithäufigste Delikt war das Fahren ohne Fahrerlaubnis mit 1.274 Personen, was 7,11 Prozent entspricht. Auf das Fahren unter Drogeneinfluss entfielen 980 Personen oder 5,47 Prozent und auf rücksichtsloses Fahren 47 Personen oder 0,26 Prozent.

„Die Zahl der Personen, die Verkehrsdelikte begangen haben, ist im Vergleich zu 2021 um 3.395 Personen oder 27,8 Prozent gestiegen“, sagte Khun Sorawit. „Dies zeigt, dass es den Fahrern immer noch an Vorsicht mangelt, was zu einer Gefahr für sie selbst und andere Verkehrsteilnehmer führen kann.“

Der Sprecher forderte die Bürger auf, sich nicht unter Alkoholeinfluss ans Steuer zu setzen, auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen und verantwortungsbewusste Mitglieder der Gesellschaft zu sein. Dies wird dazu beitragen, die Zahl der Unfälle und der Gerichtsverfahren zu verringern.