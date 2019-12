Gerichte dürfen Kautionsanträge nicht ignorieren

Von: Björn Jahner | 30.12.19

BANGKOK: Feiertage oder Wochenenden dürfen für Gerichte kein Grund mehr sein, Kautionsanträge außerhalb der Bürozeiten abzulehnen.

Der neue Präsident des Obersten Gerichtshofs, Slaikate Wattanapan, hat eine neue Richtlinie erlassen, wonach Gerichte in erster Instanz sowie Berufungsgerichte und oberste Gerichte auch an Feiertagen Kautionsanträge annehmen müssen.

Die Verordnung steht im Einklang mit der Verfassung aus dem Jahr 2017 und zielt auf den Schutz der Rechte des Angeklagten ab, informierte Sarawut Benjakul, Generalsekretär des Amtes der Gerichte, in der „Bangkok Post“. Gemäß § 29 gilt „ein Verdächtiger oder Angeklagter in einem Strafverfahren als unschuldig“. Daraus folgt, dass ein Antrag auf Kaution eines Verdächtigen oder Angeklagten in einem Strafverfahren zur Prüfung angenommen werden muss. Kautionsanträge dürfen deshalb Khun Sarawut folgend nicht ignoriert werden, egal ob sie an Wochentagen oder Feiertagen gestellt werden.

Die Richtlinie entspricht auch anderen Gesetzen, einschließlich der Strafprozessordnung, in der die Fristen für die Anrufung der Gerichte festgelegt sind und die den rechtlichen Rahmen für die Bearbeitung der Anträge an Feiertagen darstellt. Ziel ist, eine Verfahrensbeschleunigung, um das Recht der Angeklagten auf eine vorübergehende Freilassung gegen Hinterlegung einer Kaution zu schützen, sagte Sarawut. Unter anderem bei der Bearbeitung von Sorgerechtsanträgen und der Anordnung einer ärztlichen Untersuchung bei Drogenkonsum. Die Gerichte müssen diesen Pflichten am ersten Tag eines zweitägigen Urlaubs – zum Beispiel an Wochenenden – nachkommen. Bei Schließungszeiten von drei Tagen wird empfohlen, diesen Pflichten am zweiten Tag nachzukommen.