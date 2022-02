Von: Björn Jahner | 28.02.22

CHIANG MAI: Die Staatsanwaltschaft von Chiang Mai hat die Klage gegen einen Betreiber einer Greifautomaten-Spielhalle mit der Begründung abgewiesen, dass es sich bei den Greifern um Automaten und nicht um Glücksspiele handelt.

Mit dem Urteil könnte das Gericht einen Präzedenzfall geschaffen haben, nachdem der Betrieb von Greifautomaten von der Regierung vor zwei Jahren auf Grundlage der Glücksspielgesetze verboten wurde.

Kasem Suphasit, Rechtsberater der Family Amusement Co. Ltd., sagte gegenüber der Presse, dass dem Fall die polizeiliche Festnahme eines einheimischen Geschäftsmannes am 17. März 2021 vorausging, der in der Promenada Shopping Mall in Chiang Mai eine Greifautomaten-Spielhalle betrieb. Im Zuge der Ermittlungen wurden u.a. 35 Klauenautomaten, sieben Münzautomaten, 198.750 Baht Bargeld und zwei Schlüssel für die Automaten beschlagnahmt.

Laut Khun Kasem hat die Staatsanwaltschaft von Chiang Mai am 7. Februar 2022 alle Anklagepunkte gegen den Verdächtigen fallengelassen – organisiertes Glücksspiel und Unterschlagung oder Handel mit illegal eingeführten Waren.

„Die Staatsanwaltschaft hat klargestellt, dass die Greifautomaten von der Family Amusement Co. Ltd. in Thailand hergestellt wurden“, erklärte Khun Kasem und fügte hinzu: „Inzwischen werden die Greifautomaten als Verkaufsautomaten betrachtet und es wurde nachgewiesen, dass das Unternehmen sein Geschäft im Einklang mit den Richtlinien des Innenministeriums betreibt.“

Er betonte jedoch, dass nicht auszuschließen sei, dass Greifautomaten anderer Betreiber gegen das Gesetz verstießen.