Gericht stoppt Abschuss eines Wolfs

Von: Redaktion (dpa) | 14.12.20

ST. JOHANN IM PONGAU: Ein zunächst zum Abschuss freigegebener Wolf, der in Österreich mindestens 24 Schafe gerissen hatte, darf nun doch weiterleben. Das Landesverwaltungsgericht Salzburg hat jetzt den im Juni erteilten Bescheid zum Abschuss aufgehoben. Der Beschwerde der Umweltstiftung WWF und des Naturschutzbundes Österreich wurde stattgegeben. «Die Entscheidung des Gerichts ist ein Weckruf für die Politik», meinten Vertreter der beiden Organisationen am Montag. Österreichs Nachbarländer wie die Schweiz zeigten seit Jahren, wie ein möglichst konfliktarmes Zusammenleben gelingen könne.

Es wäre der erste genehmigte Abschuss eines Wolfs in Österreich gewesen, nachdem sich die streng geschützten Tiere wieder in der Alpenrepublik angesiedelt haben. Gegen den Beschluss des Landesverwaltungsgerichtes ist noch eine Beschwerde möglich. Allerdings sei der Wolf vermutlich schon über alle Berge, so ein Experte.