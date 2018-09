Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.18

GENT (dpa) - Die belgische Justiz wird voraussichtlich in rund zwei Wochen über die Auslieferung eines wegen seiner Lieder verurteilten spanischen Rappers befinden. Die Entscheidung um den Rap-Musiker Josep Miquel Arenas («Valtònyc») solle am 17. September fallen, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf das zuständige Gericht in Gent am Montag.

Arenas war wegen seiner Texte in Spanien zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er setzte sich jedoch vor seinem Haftantritt nach Belgien ab. Die spanische Justiz erließ einen internationalen Haftbefehl, um ihn zurück nach Spanien zu holen.

Der Musiker war vom Landgericht der Balearen 2017 für schuldig befunden worden, in seinen Texten Politiker mit dem Tod bedroht, Terrorismus verherrlicht sowie die Krone bedroht und beleidigt zu haben. Trotz landesweiter Proteste hatte das Oberste Gericht das Urteil im Februar bestätigt. Auf Mallorca und in anderen Regionen Spaniens fanden Solidaritätsbekundungen für den Rapper statt.

In seinen Liedern hatte er unter anderem zur bewaffneten Besetzung des Marivent-Palastes in Palma de Mallorca aufgerufen, in dem die Königsfamilie ihren Sommerurlaub verbringt. Die Sprache des Rap sei «extrem, provozierend, allegorisch und symbolisch», hatte Arenas zu seiner Verteidigung gesagt.

Nach Belgien hatten sich 2017 auch mehrere separatistische Politiker Kataloniens abgesetzt. Darunter war auch der des Amtes enthobene Regionalpräsident Carles Puigdemont. Er befindet sich nach wie vor in dem Land.