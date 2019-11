Gericht erhöht Haftstrafe wegen Menschenschmuggels

Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.19

BANGKOK: Das Berufungsgericht hat die Haftstrafen für Angeklagte wegen Menschenhandels von Rohingya mit 82 Jahren erheblich erhöht.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts wurde am Donnerstag vor dem Strafgerichtshof verlesen. Der Fall betraf 103 Angeklagte. Darunter waren der ehemalige Generalleutnant Manas Kongpan und mehrere örtliche Politiker des Südens. Ihre Festnahmen und Gerichtsverfahren begannen 2015 nach der Entdeckung von rund 30 Gräbern auf einem Berg in Padang Besar im Bezirk Sadao der Provinz Songkhla nahe der malaysischen Grenze. Leichen wurden in der Nähe eines provisorischen Lagers gefunden, und es wurde angenommen, dass es sich um Rohingya als Opfer von Menschenhandel handelte. Das Berufungsgericht hob die Haftstrafe an, indem es Angeklagte für schuldig befand, illegale Migranten in das Land geschmuggelt zu haben, Menschenhandel betrieben zu haben und Teil einer grenzüberschreitenden kriminellen Vereinigung zu sein.

Die Haftstrafen von Manas, des ehemaligen Unterleutnants der Polizei Narathon Samphan und eines ehemaligen stellvertretenden Inspektors der Provinz Ranong wurden von 27 Jahren auf 82 Jahre angehoben. Die Strafen von Banchong Pongphon, ehemaliger Bürgermeister von Padang Besar, Asan Inthathanu, ehemaliger Stadtrat von Padang Besar, und Prasit Lemlay, ehemaliger stellvertretender Bürgermeister von Padang Besar, wurden auf 79 Jahre angehoben. Bei anderen Angeklagten wurde die Haftstrafe von 15 auf 23 Jahre sowie auf 38 bis 82 Jahre geändert.

Bestätigt wurde die Haftstrafe von 94 Jahren für den myanmarischen Staatsangehörigen Soe Naing, der des Menschenhandels und der Körperverletzung schuldig befunden wurde. Das Gericht verurteilte weiter einige der zuvor freigesprochenen Angeklagten zu 82 Jahren Gefängnis. Zu ihnen gehörten der frühere Armeekapitän Wisut Bunnag und der frühere Provinzrat von Satun, Anas Hayeemasae. Die tatsächlichen Haftstrafen sind gesetzlich auf 50 Jahre begrenzt.