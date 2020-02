Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.20

STRAßBURG (dpa) - Bulgarien darf einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zufolge drei Uiguren nicht nach China abschieben.



Den drei Männern drohe in der Provinz Xinjiang willkürliche Inhaftierung in sogenannten Umerziehungslagern, Misshandlung oder sogar der Tod, begründete der Gerichtshof am Donnerstag sein Urteil. Bulgarische Behörden hätten die Männer verdächtigt, Zeit in Syrien verbracht zu haben, um dort von einer islamistischen Bewegung ausgebildet zu werden. Verdächtigungen wie diese könnten in China zu langen Gefängnisstrafen oder der Todesstrafe führen, so der EGMR.

Die Männer waren den Gerichtsunterlagen zufolge aus China nach Europa geflohen, um der Verfolgung als Uiguren zu entgehen. Berichte von Menschenrechtsgruppen hätten Fälle der Misshandlung von Uiguren in den chinesischen Lagern gezeigt, hieß es in den Gerichtsunterlagen. Das US-Außenministerium habe zudem über Todesfälle in den Camps berichtet. Nach Schätzungen von Menschenrechtlern sind Hunderttausende bis eine Million Uiguren in Umerziehungslager gesteckt worden. Chinas Regierung spricht von Berufsbildungseinrichtungen, die von den Insassen freiwillig besucht würden.

In China leben schätzungsweise zehn Millionen Uiguren, die meisten in Xinjiang. Sie sind ethnisch mit den Türken verwandt und fühlen sich von den herrschenden Han-Chinesen wirtschaftlich, politisch und kulturell unterdrückt. Der EGMR mit Sitz im französischen Straßburg gehört zum Europarat. Gemeinsam kümmern sie sich um die Einhaltung und den Schutz der Menschenrechte in den 47 Mitgliedsstaaten. Der EGMR ist kein Gericht der Europäischen Union.