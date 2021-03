Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.21

PHETCHABURI: Das UNESCO-Welterbezentrum erkennt die Notlage der indigenen Karen im Nationalpark Kaeng Krachan an. Premierminister Prayut Chan-o-cha hatte vor Tagen gesagt, es sei den Karen-Dorfbewohnern nicht erlaubt, im Park zu leben, nachdem sich Umweltrechtsgruppen über die Auswirkungen auf das umliegende Waldland beschwert hatten.

Die Karen haben eine Petition beim Welterbezentrum eingereicht, in der sie eine Verzögerung bei der Bearbeitung für den Antrag Thailands fordern, dem Park den Status als Weltkulturerbe zu vergeben. Sie wollen, dass die Entscheidung aufgeschoben wird, bis ein Streit zwischen ihnen und dem thailändischen Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt beigelegt ist. Die Petition wurde von der Non-Profit-Organisation „The Cross Cultural Foundation“ am 22. Januar im Namen des Volkes der Karen eingereicht. Die Gruppe erhielt am 15. März eine Antwort von der Direktorin des UNESCO-Welterbezentrums.



In ihrer Antwort erkennt Mechtild Rössler die Notlage des Karen-Volkes und die von ihnen vorgebrachten Bedenken an. Sie sagte, dass die Petition an die International Union for Conservation of Nature und an das Komitee, das für die Überwachung der Welterbeanträge zuständig ist, weitergeleitet wurde. Sie wurde auch an die thailändische Regierung gesandt.



Rund 75 Non-Profit-Organisationen und andere Gruppen haben die Botschaften in Thailand und internationale Organisationen im Königreich angeschrieben und werfen der thailändischen Regierung Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit den Ureinwohnern vor. Sie fordern Botschaften und Organisationen auf, sich bei der Regierung für eine gerechtere Behandlung der Karen-Dorfbewohner einzusetzen.