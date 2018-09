BANGKOK: In einem Hotel in Bangkok wurden am Samstag bei einem geplatzten Drogendeal ein 42-jähriger Nigerianer und seine gleichaltrige thailändische Frau verhaftet, als sie einem Neuseeländer 2.060 Gramm Methamphetamin, „Ya Ice“, übergaben.

In einer Aktentasche mit Geheimfach sollte der 62-Jährige das Rauschgift in sein Heimtland schmuggeln. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass das Hotelzimmer von dem Paar gebucht wurde. Der Neuseeländer wurde bereits am 12. September von Drogenfahndern am Suvarnabhumi Airport festgenommen und verriet den Ermittlern von der Drogenübergabe, die von den Beamten schließlich beschattet wurde.