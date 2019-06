BRÜSSEL (dpa) - Ein mutmaßlicher Terrorist soll einen Anschlag auf die amerikanische Botschaft in Brüssel geplant haben. Der Mann sei am Samstag festgenommen und inzwischen mit Haftbefehl belegt worden, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ihm würden ein versuchter terroristischer Anschlag und die Vorbereitung terroristischer Straftaten vorgeworfen.

Vor der Festnahme hätten sich Hinweise auf ein mögliches Attentat auf die Botschaft verdichtet, hieß es. Der Mann bestreite jede Beteiligung. Weitere Informationen wollte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht mitteilen.

Brüssel war im März 2016 Ziel schwerer islamistischer Anschläge gewesen. Bei Bombenexplosionen in der U-Bahn und am Flughafen starben 32 Opfer.