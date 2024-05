Georgiens Regierungschef kritisiert deutschen Botschafter

Spaziergänger in einer alten Straße in Tiflis. Foto: epa/Zurab Kurtsikidze

TIFLIS: Deutschlands Botschafter in Georgien kritisiert ein neues Gesetz, das als demokratiegefährdend gilt. Dafür muss Peter Fischer nun den Unmut des georgischen Regierungschefs über sich ergehen lassen.

Im Streit über ein problematisches neues Gesetz zur Kontrolle der Zivilgesellschaft in Georgien hat der dortige Regierungschef Irakli Kobachidse den deutschen Botschafter vor Ort verbal attackiert. «Deutschland, das sich traditionell als verantwortungsvoller Staat hervorgetan hat, sollte nicht solche Botschafter in ein Land wie Georgien schicken», sagte Kobachidse am Donnerstag laut georgischen Medien über Peter Fischer, der die Bundesrepublik seit 2022 in dem Land im Südkaukasus vertritt.

Der Ministerpräsident der Ex-Sowjetrepublik warf Fischer zudem eine angebliche Nähe zur Oppositionspartei Lelo vor. Hintergrund des Unmuts dürfte aber in erster Linie Fischers Kritik an dem Gesetz sein, das viele als demokratiefeindlich erachten und das Kobachidses moskaufreundliche Partei Georgischer Traum kürzlich trotz Massenprotesten verabschiedet hat. Wie auch viele andere europäische Vertreter betonte Fischer zuletzt, dass das Gesetz die EU-Perspektive des Beitrittskandidaten Georgien gefährde.

Kobachidses Regierung strebt eine verschärfte Rechenschaftspflicht für Projekte aus Zivilgesellschaft und Medien an. Kritiker sprechen auch vom «russischen Gesetz», weil sie befürchten, dass es sich an einer Regelung aus Russland orientiert, mithilfe derer dort kritische Organisationen und Medien unterdrückt werden. Sowohl die EU als auch die USA haben mit Konsequenzen und Sanktionen gedroht.

Berlin stellte sich klar hinter Botschafter Fischer: «Das Gesetz ist unvereinbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es muss zurückgenommen werden. Dies entspricht der Position der Bundesregierung, die auch unser Botschafter in Georgien vertritt», hieß es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur aus dem Auswärtigen Amt. Zugleich betonte die Behörde: «Zu seinen Aufgaben gehört es, die politischen Entwicklungen im Land zu verfolgen. Dazu ist er im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener politischer Parteien im Land.»