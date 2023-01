Von: Björn Jahner | 18.01.23

BANGKOK: Die Stiftung des US-Schauspielers George Clooney setzt sich mit ihrer Initiative TrialWatch für thailändische Demonstranten ein. Die Initiative ist Teil der Clooney Foundation for Justice und beobachtet und bewertet seit 2020 die Strafverfahren gegen die Protestführer.

TrialWatch forderte Thailand in einem am Montag (16. Januar 2023) beim Strafgerichtshof in Bangkok eingereichten Amicus Curiae Brief zur Einhaltung seiner internationalen Menschenrechtsverpflichtungen auf. Der ehemalige Richter des Obersten Gerichtshofs von Victoria, Australien, und TrialWatch-Experte Kevin Bell hat das Schreiben eingereicht.

Darin wird das Gericht aufgefordert, das Verfahren gegen 22 Protestführer einzustellen, denen Beleidigung der Monarchie, Aufruhr und andere Vergehen vorgeworfen werden.

Den Anführern der Proteste drohen bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten zwischen sieben und 15 Jahren Gefängnis. Bei den Anführern handelt es sich um Anwälte, Aktivisten, Journalisten und Universitätsstudenten.

Beobachter von TrialWatch haben den Prozessen beigewohnt und sagen, dass die Staatsanwaltschaft keine Beweise dafür vorgelegt hat, dass die Aussagen der Angeklagten falsch waren.

Nach Angaben der thailändischen Tageszeitung „Bangkok Post“ hat die Verteidigung mehrfach beantragt, dass das Gericht bestimmte Institutionen anweist, Finanz- und Reiseunterlagen vorzulegen, was jedoch abgelehnt wurde.

Nach Ansicht von TrialWatch untergräbt die Weigerung die Möglichkeiten der Verteidigung, die Wahrheit der Aussagen zu beweisen.

Die Angeklagten haben am 19. September 2020 an Demonstrationen in Bangkok teilgenommen. Während der Demonstrationen forderten die Anführer der Proteste eine Änderung der Verfassung und eine Reform der Monarchie.

TrialWatch begründete seinen Amicus Curiae Brief mit der Tatsache, dass Thailand Vertragspartei des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte ist. Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte verlangt, dass Angeklagte die Möglichkeit haben, die gegen sie erhobenen Beweise und Argumente anzufechten und Zugang zu den dafür erforderlichen Materialien zu erhalten. Bell stellte fest, dass die Anschuldigungen gegen die Angeklagten unklar sind.

„Es ist wichtig festzustellen, dass es unklar ist, ob die Aussagen der Angeklagten überhaupt als Majestätsbeleidigung im Sinne der ohnehin schon sehr weit gefassten Definition gelten können“, so TrialWatch.