Von: Björn Jahner | 28.12.19

BANGKOK: Beim umfassenden genomischen Profiling (Comprehensive genomic profiling / CGP) handelt es sich um ein fortschrittliches diagnostisches Testverfahren, das von den Onkologen im Bumrungrad International Hospital nun angewendet wird, um den jeweiligen Patienten die bestmögliche Krebstherapie zuordnen zu können.

Dank der jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der Diagnosetests, auch als genomisches Profiling bezeichnet, sind Ärzte nun in der Lage, die Testergebnisse eines Patienten einer bestimmten Krebsbehandlung zuzuordnen, die die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit verspricht. Anhand der nachfolgenden vier wichtigen Fakten in Bezug auf Krebs und genomisches Profiling wird die Bedeutung dieses jüngsten Durchbruchs erläutert und wie Patienten davon profitieren können.

1. Das genomische Profiling unterscheidet sich von Gentests. Bei Gentests, die auch als DNA-Tests bezeichnet werden, handelt es sich um ein eingeschränkteres Testverfahren im Vergleich zum genomischen Profiling, da sie sich normalerweise auf ein bestimmtes Gen oder auf einen bestimmten Satz von Genen konzentrieren. Bei einer genomischen Profilerstellung werden sämtliche Gene einer Person analysiert, wobei es sich hierbei um insgesamt ca. 22.000 Gene handelt. Jedoch konzentrieren sich Ärzte hauptsächlich auf jene 300 bis 400, von denen bekannt ist, dass sie in hohem Maße mit Krebs assoziiert sein können. Zudem wird der genetische Code im Detail betrachtet, um etwaige Genveränderungen zu erkennen. Im Falle einer Krebserkrankung sind Genveränderungen mit einem schnelleren Wachstum von krebsartigen Tumoren verbunden.

2. Es gibt verschiedene Arten von Profiling-Verfahren. Tests auf krebsbedingte Genmutationen, RNA-Expressions­tests, Tests in Bezug auf die Kopienzahlvariationen (CNV) und sonstige Tests analysieren verschiedene Arten von genetischen Veränderungen in unterschiedlichem Maße. Einfacher ausgedrückt hilft jedes Testverfahren dabei, die Entstehungsgeschichte einer bestimmten Krebsart näher zu erläutern und dabei das Therapieziel festzulegen. Einige der Tests zur Erstellung von Genomprofilen liefern genetisch-relevante Erkenntnisse, wobei es sich hierbei um prädiktive Informationen handelt, mit denen Patienten identifiziert werden können, die für bestimmte Veränderungen genetisch prädisponiert sind. Einige Patienten möchten über derartige zukünftige Risiken informiert werden, wobei andere Patienten es bevorzugen, jene Informationen nicht zu erhalten. Jegliche genetisch-relevanten Tests dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Patienten vorgenommen werden. Der Arzt hat dem Patienten vorab den Zweck jedes empfohlenen Tests zu erläutern und etwaige Fragen zu beantworten. Bumrungrad verfügt über Einrichtungen vor Ort, in denen einige Tests durchgeführt werden, während das Krankenhaus für andere Tests Speziallabore in Übersee einsetzt. Je nach Komplexität der jeweiligen Tests kann es zwischen einigen Tagen und drei bis vier Wochen dauern, bis die Ergebnisse vorliegen.

3. Der konventionelle Krebsdiagnostik sind gewisse Grenzen gesetzt. Die herkömmliche Art und Weise zur Identifizierung von Krebs basiert darauf, wo sich der Krebs im Körper befindet, z.B. Brustkrebs, der in der Brust auftritt und Prostatakrebs in der Pros­tata. Im Allgemeinen ist jene Stelle das wesentliche Merkmal, anhand dessen ein Arzt verschiedene Behandlungsoptionen beurteilen und auswählen würde, die aller Voraussicht nach zu den besten Ergebnissen für den Patienten führen. Am Beispiel von Lungenkrebs kann das herkömmliche Verfahren in einigen Fällen nicht die effektivste Lungenkrebsbehandlung erkennen. Ein Grund dafür ist, dass verschiedene Lungenkrebspatienten nicht unbedingt gleich auf dieselbe Behandlung ansprechen. Darüber hinaus können die Lungentumore eines Patienten unterschiedliche Veränderungen aufweisen als Tumore eines anderen Lungenkrebspatienten, obwohl sie Ähnlichkeiten bei den Veränderungen mit anderen Krebsarten aufweisen.

4. Wissenschaftler und Ärzte im Bumrungrad International Hospital kooperieren untereinander bei der Interpretation der Ergebnisse. Das genomische Profiling liefert eine Reihe komplizierter Testergebnisse, die zuerst analysiert und interpretiert werden müssen, bevor sie bei der Krebsbehandlung eines Patienten wirksam eingesetzt werden können. Beiträge von Wissenschaftlern und anderen Onkologen können bei der Entschlüsselung jener Testergebnisse besonders hilfreich sein. Bumrungrad gründete sein eigenes Molekulares Tumorboard (MTB), das als Best-Practice-Verfahren zur Auswertung der jeweiligen Ergebnisse des genomischen Profiling von Patienten gilt. Das MTB von Bumrungrad hält regelmäßige Treffen mit Experten aus molekularen und anderen wissenschaftlichen Fachbereichen ab sowie mit den Onkologen des Krankenhauses, die das genomische Profiling für den Behandlungsprozess einsetzen. Auf diesem MTB wird jeder neue Satz an Profiling-Ergebnissen präsentiert, diskutiert und von Ärzten und Wissenschaftlern beraten.

Die weltweite medizinische Gemeinschaft befindet sich derzeit in einem frühen Stadium einer Verlagerung in Richtung Präzisionsmedizin, die erfolgversprechend eine individuell zugeschnittene Gesundheitsversorgung für das einzigartige Gesundheitsprofil eines jeden einzelnen Patienten bietet. Herkömmliche Krebstherapien sind immer noch äußerst wirkungsvoll und die meisten Patienten reagieren auch auf jene Art und Weise, wie es die Ärzte erwarten. Die Erstellung von genomischen Profilen ermöglicht es jedoch, noch bessere Ergebnisse zu erzielen und die damit verbundenen Vorteile für die Krebsdiagnose und die Ermittlung der besten verfügbaren Therapien und Behandlungsmöglichkeiten können erheblich sein.