Von: Redaktion DER FARANG | 28.01.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Generalleutnant Surachet „Big Joke“ Hakpal, Sonderberater im Büro des Premierministers, hat am Montag Bangkok mit seiner Familie verlassen, um in einem indischen Tempel als Mönch ordiniert zu werden. Er will dort neun Tage bleiben.

Eine Quelle in der Nähe von Surachet sagte laut der „Nation“, er wolle seine Eltern mit der Ordinierung belohnen. Der ehemalige Leiter der Immigration war im Vorjahr plötzlich abgesetzt und als ziviler Mitarbeiter in das Büro des Ministerpräsidenten versetzt worden. Als vor Wochen in Bangkok auf sein vor einem Massagesalon abgestelltes Auto achtmal geschossen worden war, sagte „Big Joke“ den Medien, er vermute einen Zusammenhang mit dem Kauf des biometrischen Identifizierungssystems für die Immigration. Surachet hatte das System als von „geringer Qualität“ bezeichnet und von dem Kauf abgeraten. Vor wenigen Tagen griff Premierminister Prayut Chan-o-cha ein und untersagte dem Generalleutnant, seinen Vorgesetzten „falsche“ Meldungen zu übermitteln oder im öffentlichen Dienst etwas zu unternehmen, das möglicherweise gegen einen Befehl seines Vorgesetzten verstoße.