Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.19

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn hat General Surayud Chulanont zum Präsidenten des Kronrats ernannt. Er tritt die Nachfolge des am Sonntag im Alter von 98 Jahren verstorbenen Generals Prem Tinsulanonda an.

Surayuds wurde am 9. Dezember 2016 von Seiner Majestät zum Mitglied des Kronrats ernannt, nachdem der König im selben Jahr den Thron bestiegen hatte. Der 75-jährige Surayud hatte während der Regierungszeit von König Rama IX. zweimal das Amt des Kronrats inne. Nach dem Putsch im September 2006 war er von Oktober 2006 bis Januar 2008 Thailands 24. Premierminister geworden. Nach seiner Amtszeit wurde er erneut von König Rama IX. in den Kronrat berufen. Der General war zuvor Armeechef und später Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Der verstorbene Prem Tinsulanonda wurde erstmals im September 1998 zum Präsidenten des Geheimrats ernannt und am 2. Dezember 2016 von König Maha Vajiralongkorn in seinem Amt bestätigt.