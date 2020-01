Surachate „Big Joke“ Hakparn stellte sich am Mittwoch den Fragen der Medien. Foto: The Nation

BANGKOK: In seinem ersten Interview seit seiner Absetzung als Chef der Immigration im April letzten Jahres hat Generalleutnant Surachate „Big Joke“ Hakparn am Mittwoch für die Schüsse auf seinen Wagen (DER FARANG berichtete) Feinde verantwortlich gemacht.

Der jetzige Sonderberater im Büro des Premierministers hatte am Montagabend einen Massagesalon im Stadtteil Silom aufgesucht, als sich zwei Männer auf einem Motorrad seinem Auto näherten und die acht Schüsse fielen. „Als ehemaliger Polizist stelle ich fest, dass ich viele Feinde habe", sagte Surachate zu Reportern, nachdem er Ermittler auf der Polizeistation Bangrak getroffen hatte.

Er glaubt, dass er damals, als er Chef der Immigration war, jemanden verärgerte, der der Polizei ein biometrisches Identifikationssystem für zwei Milliarden Baht verkaufen wollte. „Das Projekt verzögerte sich um mehr als 100 Tage. Deshalb habe ich den Vertrag gekündigt, um die Finanzen meiner Abteilung und das Geld der Steuerzahler zu schützen.“ „Big Joke“ kritisierte, die Schießerei am Montag habe an einer Hauptstraße mit Überwachungskameras stattgefunden, und die Polizei habe zwei Tage später noch keine Ahnung, wohin der Bewaffnete und sein Fahrer fuhren. „Ich gebe niemandem die Schuld", sagte er weiter. „Ich will nur die Wahrheit wissen, wer hinter diesem Shooting steckt."