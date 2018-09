PATTANI: Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General Chalermchai Sitthisart, ist der festen Überzeugung, dass Armee und Politik im Süden bald einen dauerhaften Frieden erreichen können.

Bei einem Besuch im Kommandozentrum 4 der Sicherheitsabteilung in Sirindhorn hat General Chalermchai sein Vertrauen in die Fähigkeit seines Nachfolgers, General Apirat Kongsompong, zum Ausdruck gebracht, den Frieden im Süden zu sichern. Chalermchai lobte die Einheit für ihren immensen Beitrag zur Sicherheit des Landes. Bei seinem Abschiedsbesuch wies er darauf hin, dass sich die Situation im Süden in den letzten zwei Jahren, also in seiner Amtszeit, deutlich verbessert habe. Die Zahl der gewalttätigen Vorfälle habe abgenommen und die Lebensqualität der lokalen Bevölkerung habe sich verbessert.