Von: Redaktion DER FARANG | 17.02.20

BANGKOK: General Motors (GM) will sein thailändisches Automobilwerk und eine Motorenfabrik an Chinas Great Wall Motor verkaufen.

Diese Transaktion soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Mit dem geplanten Verkauf seines Werks in Rayong an die Chinesen gibt GM seine Geschäftstätigkeit in Südostasien auf. Im Jahr 2017 hatte GM das Opel- und Vauxhall-Geschäft in Europa an Peugeot SA verkauft und auch Südafrika und andere afrikanische Märkte aufgegeben.

Chinas Great Wall Motor ist einer der größten Hersteller von Sport- und Nutzfahrzeugen in China. Das Unternehmen strebt mit dem thailändischen Produktionswerk bei einem verlangsamenden Inlandsmarkt eine globale Expansion an. „Eine solche Akquisition könnte China Great Wall Motor einen schnellen Zugang zum ASEAN-Markt ermöglichen, und Thailand ist eine gute Wahl für seine Produktionsbasis inmitten der etablierten Lieferkette des Landes in der Automobilindustrie", sagte Shi Ji, Analyst von Haitong Internation gegenüber Reuters. Das Unternehmen, das mit BMW ein Automobilwerk betreibt, hat im vergangenen Jahr 1,06 Millionen Autos verkauft, davon 65.175 für den Export.