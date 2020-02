Von: Redaktion DER FARANG | 19.02.20

BANGKOK/RAYONG: Mit der Aufgabe der Produktionsstätte und des Motorenwerks Ende des Jahres in Rayong wird der amerikanische Autobauer General Motors (GM) in Rayong und Bangkok 1.500 Mitarbeiter entlassen.

Hector Villarreal, GM-Präsident für Südostasien, teilte der „Bangkok Post“ auf Anfrage mit, die 1.500 Beschäftigten würden nicht automatisch vom chinesischen Unternehmen Great Wall Motors übernommen, das Produktions- und Motorenwerk im Eastern Seaboard Industrial Estate erwerben will. Laut Villarreal bereitet GM für seine Mitarbeiter einen Abfindungsplan vor. Den 300.000 Besitzern von Chevrolet-Fahrzeugen in Thailand sicherte der Präsident für die kommenden Jahre Garantiearbeiten, Service und ein Ersatzteillager zu. Die „Bangkok Post“ berichtet weiter, Great Wall Motors wolle mit der Produktion in Rayong erst im ersten Vierteljahr 2022 beginnen. Der Autobauer will im Jahr bis zu 100.000 Fahrzeuge montieren, für den Inlandsmarkt und den Export nach Südostasien, Europa und Ozeanien: Pick-ups, sportliche Autos und E-Fahrzeuge.