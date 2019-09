Gemischte Zwischenbilanz zum UN-Klimagipfel in deutscher Regierung

Von: Redaktion DER FARANG | 24.09.19

NEW YORK/BERLIN (dpa) - Kommen Regierungsvertreter in New York beim Stopp der Erderwärmung voran? Auf dem UN-Gipfel gibt es neue Versprechen. Doch es herrschen auch Zweifel, ob der Aufbruch schon begonnen hat.

In der deutschen Regierung herrscht Uneinigkeit über die Fortschritte beim UN-Klimagipfel in New York.

Während Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sich eher optimistisch zeigte, äußerte sich Entwicklungsminister Gerd Müller unzufrieden. «Von 197 UN-Mitgliedstaaten sind nur sieben auf Kurs, die selbst gesetzten Klimaziele zu erreichen», sagte der CSU-Politiker der Zeitung «Augsburger Allgemeine» (Mittwoch).

Mehr als 60 Länder haben in New York zusätzliche Anstrengungen im Kampf gegen die gefährlich schnell zunehmende Erderwärmung versprochen. Große Wirtschaftsmächte wie Deutschland, Frankreich und China hatten ihre Pläne am Montag ebenso wie Tonga, die Seychellen und andere kleine Inselstaaten präsentiert, die vom Klimawandel besonders stark betroffen sind. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg hatte die Staats- und Regierungschefs zuvor in einer emotionalen Wutrede beschuldigt, zu wenig zu tun.

Die Spitzen der großen Koalition aus CDU, CSU und SPD hatten sich am Freitag auf ein milliardenschweres Paket geeinigt. Damit soll Deutschland seine verbindlichen Klimaziele für 2030 erreichen. Als zentrales Element bekommt etwa CO2 einen Preis - mit einer Bepreisung von Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas ab 2021. Allerdings kritisieren sowohl Oppositionsparteien als auch Wissenschaftler aus verschiedenen Gründen die vorgesehenen Maßnahmen.

Schulze sagte am Dienstag im «ARD-Mittagsmagazin», Deutschland könne Vorbild für andere Staaten sein. «Ganz viele gucken nach Deutschland, wie wir das machen», sagte die SPD-Politikerin von New York aus. «Und wenn wir zeigen können: Das geht. Wir bleiben Industrieland, und wir steigen trotzdem aus Kohle und Atom aus, dann ist das beispielgebend für viele, viele andere und dann werden uns auch andere folgen.» Sie verwies auf das Klimapaket der großen Koalition und die künftig geplanten Kontrollmechanismen.

Minister Müller sagte, nötig sei «eine neue Verantwortungsethik zwischen Industrie- und Entwicklungsländern». «Nur Wutreden halten, wie Greta vor den UN, wird uns nicht weiterhelfen.» Zufrieden zeigte sich Müller mit Vereinbarungen zum Waldschutz und der Allianz für Entwicklung und Klima, die auf freiwilliges Engagement von Unternehmen, Kommunen und nichtstaatlicher Organisationen setzt: «Wir haben die Allianz vor einem Jahr gestartet. Jetzt machen schon 400 Unternehmen, Städte, und Vereine mit», sagte Müller.

Die Welt hinkt weit hinter den Zielen des Pariser Abkommens von 2015 hinterher. Ziel ist es, die Erderhitzung auf deutlich unter 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, möglichst auf 1,5 Grad. Wenn man alles zusammennimmt, was die Staaten bisher zugesagt haben, steuert der Planet aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auf rund 3 Grad zu. Das hat katastrophale Folgen, die jetzt schon in vielen Weltregionen sehr deutlich zu spüren sind, zum Beispiel durch den steigenden Meeresspiegel und die Zunahme extremer Wetterphänomene wie Wirbelstürme.