Gemischte Reaktionen auf geplante Tourismusgebühr

Von: Björn Jahner | 17.01.22

BANGKOK: Ausländer in Thailand reagieren gemischt auf den Regierungsplan bezüglich der Erhebung einer Touristensteuer in Höhe von 300 Baht bei der Einreise ins Königreich ab April dieses Jahres.

Am letzten Mittwoch (12. Januar 2022) hatte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana die Medien informiert, dass ein Vorschlag zur Erhebung der Gebühr von ausländischen Touristen im Rahmen des Tourismusförderungsplans des Ministeriums für Tourismus und Sport in Erwägung gezogen wird.

Ausländer, die auf dem Luftweg nach Thailand kommen, müssten laut dem Plan jeweils 300 Baht zahlen, eine Gebühr, die in ihrem Flugticketpreis enthalten wäre. Touristen, die auf dem Land- oder Seeweg in das Königreich einreisen, müssten die Gebühr bei den Einwanderungsbeamten an der Grenze entrichten, erklärte Khun Thanakorn.

Gemäß Khun Thanakorn sollen die Steuereinnahmen für die Entwicklung von Touristenattraktionen, die Verbesserung der Infrastruktur und die Finanzierung von Unfallversicherungsinitiativen für ausländische Besucher verwendet werden.

Thailand erwartet in diesem Jahr zwischen 5 und 15 Millionen ausländische Besucher, die dem Land Einnahmen von rund 800 Milliarden Baht bescheren werden.

Elza Phulumahuny, 46, eine Touristin aus Indonesien, sagte gegenüber thailändischen Tageszeitung „Bangkok Post“, sie verstehe gut, warum die Regierung die Gebühr von Touristen erhaben wolle. Sie bezweifelte jedoch, dass die Maßnahme transparent sei und dass das Geld effizient zum Nutzen der Touristen eingesetzt werde.



Sie hält sich nur eine Woche im Königreich auf und vertritt die Meinung, dass die Regierung den Plan überarbeiten sollte. „Es ist nicht fair, dass alle Touristen den gleichen Betrag entrichten müssen“, sagte sie. „Von Kurzzeitbesuchern, die sich nur zwei bis drei Tage in Thailand aufhalten, sollte die Gebühr nicht erhoben werden.“

Disha Chakma, 27, eine Lehrerin aus Bangladesch, sagte, sie sei sich nicht sicher, ob jeder Tourist, der in Thailand einen Unfall erleidet, von der Unfallversicherung profitieren wird. „Niemand kann garantieren, dass wir nicht selbst für die medizinische Behandlung aufkommen müssen, wenn wir in Thailand bei einem Unfall verletzt werden“, sagte sie.

Philip Newman, ein 38-jähriger Engländer, der sich seit Dezember vergangenen Jahres in Thailand aufhält, sagte: „Die Touristengebühr scheint eine schlecht durchdachte Regierungspolitik zu sein, die unvorhergesehene und unangenehme Folgen haben könnte.“ Er fügte hinzu: „Es ist ungewiss, dass die Einnahmen auch tatsächlich bei den vorgesehenen Empfängern ankommt.“ Dennoch würde er die Touristengebühr begleichen, da ihre Höhe gering ist.