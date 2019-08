Von: Björn Jahner | 31.08.19

PATTAYA: Auf Initiative von Wolfgang Payer, Inhaber der beiden Easy-ABC-Sprachschulen in Pattaya und Jomtien, haben sich am 27. Juli mehrere in der Touristenmetropole ansässige Geschäftsleute sowie Privatpersonen im In- und Ausland unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark” zusammengetan und eine vorbildliche Spendenaktion ins Leben gerufen, um das staatliche Altenheim in Banglamung zu unterstützen.

Im Altenheim in Banglamung leben knapp 200 mittellose, thailändische Senioren. Externe Hilfe wird dringend benötigt.

Innerhalb kürzester Zeit konnten 143.000 Baht an Geld- und Sachspenden gesammelt werden, die dem Social Welfare Developement Center for older Persons am Stadtrand von Pattaya übergeben wurden. Dort leben derzeit knapp 200 thailändische Senioren, die nicht mehr in der Lage sind, für ihren eigenen Lebensunterhalt aufzukommen. Mit der sozialen Einrichtung bietet der Staat alten, mittellosen Menschen eine kostenfreie Wohnmöglichkeit und medizinische Versorgung. Die parkähnlich errichtete Anlage ist großzügig bemessen und auffallend sauber. Betreut werden die Senioren von angestellten sowie auch ehrenamtlichen Pflegekräften. Da der vom Staat zur Verfügung gestellte Tagessatz von 57 Baht (knapp 1,60 Euro) pro Person jedoch gerademal für den Kauf von Lebensmitteln ausreicht, ist das Altenheim auf externe Spenden angewiesen, um seinen Senioren einen menschenwürdigen Lebensabend und eine ausreichende medizinische Versorgung zu ermöglichen.

Ein Herz für Pattayas Senioren

Lange in positiver Erinnerung wird sowohl den Spendern als auch Senioren das gemeinsame Fest bleiben.

Die gesammelten Spendengelder wurden vollständig für den Kauf von sieben neuen Rollstühlen, Gehhilfen, Hygieneartikeln, Kleidung und Lebensmitteln aufgebracht. Ein Teil der Artikel – und auch des Geldes – wurde den Senioren zudem direkt vor Ort persönlich übergeben, der Rest dem Heim. Anschließend feierten die ca. 50 anwesenden Spender mit 93 noch rüstigen Senioren ein fröhliches Fest, bei dem ausgelassen gesungen und getanzt wurde. Peter, einer der Spender eines Rollstuhls, ließ es sich nicht nehmen, den weiten Weg aus Bangkok in Kauf zu nehmen, um an diesem ganz besonderen Ereignis teilnehmen zu können.

Der von der Sprachschule Easy ABC initiierten Aktion „Gemeinsam sind wir stark“ schlossen sich viele Privatpersonen, Sprachschüler und nachfolgende Unternehmen an, bei denen sich Wolfgang Payer für ihr soziales Engagement herzlich bedanken möchte:

• Anton Restaurant, Naklua Road Soi 27;

• Friendly Massage, Naklua Road Soi 12;

• Bramburi Restaurant, Naklua Road Soi 12;

• APG Insurance Co., Ltd., Second Road Soi 13;

• Rotary Club Phoenix Pattaya (RCPP)/ Dr. W. Schwertner.

Die Sprachschule Easy ABC hat angekündigt, Hilfsaktionen wie diese fortan regelmäßig organisieren zu wollen. Interessierte, die sich beteiligen möchten, erhalten auf der Webseite www.easy-abc-th.com weitere Informationen.